Türkiye Deniz ulaşımına fırtına engeli! İptal edilen seferler var

Deniz ulaşımına fırtına engeli! İptal edilen seferler var

Türkiye

Deniz ulaşımına fırtına engeli! İptal edilen seferler var

Kuzey Ege'de etkili olması beklenen fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hattında yarın yapılacak bazı seferler iptal edildi.

07 Nisan 2021, Çarşamba 20:26 Son Güncelleme:
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Çanakkale Boğazı ile Adalar Hattı'nda ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ yetkilileri, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında, Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den ise saat 09.00 seferi ile Geyikli-Bozcaada hattında Bozcaada'dan saat 10.00 ve 14.00, Geyikli'den ise saat 11.00 ve 15.00 seferlerinin olumsuz hava şartlarından dolayı yapılamayacağı duyuruldu.

AA

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