Türkiye Deniz ulaşımına sis engeli! Seferler iptal edildi

Deniz ulaşımına sis engeli! Seferler iptal edildi

Türkiye

Deniz ulaşımına sis engeli! Seferler iptal edildi

İDO ve BUDO'dan sis nedeniyle seferler iptal edildi. Öte yandan Çanakkale Boğazı, saat 01.30'da yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.

06 Kasım 2021, Cumartesi 09:23 Son Güncelleme:
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Çanakkale Boğazı’nda gece yarısı etkili olmaya başlayan yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara yol açıyor. Boğaz trafiği, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle saat 01.30'da çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyararak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığını duyurdu. Gemiler de boğazın Marmara ve Ege girişindeki demir bölgelerinde beklemeye başladı.

İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi. İptal edilen seferler şöyle;

İDO

08.30

Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 

08.30

Bandırma-Yenikapı-Bostancı 

BUDO

08.00 

Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

08.30 

İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 

09.30 

Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

09.30 

Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) 

10.00 

Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10:30 

İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 

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