Deniz Yücel davasında karar verildi

Deniz Yücel'in yargılandığı davada savcı, “Terör örgütü propagandası yapmak" ve “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından toplam 4 yıl 3 aydan, 15 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep etmişti.

Deniz Yücel, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.







