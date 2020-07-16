Türkiye Deniz Yücel davasında karar verildi

Deniz Yücel davasında karar verildi

Türkiye

Deniz Yücel davasında karar verildi

Almanya'da yaşayan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

16 Temmuz 2020, Perşembe 15:11 Son Güncelleme:
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Deniz Yücel'in yargılandığı davada savcı, “Terör örgütü propagandası yapmak" ve “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından toplam 4 yıl 3 aydan, 15 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep etmişti.

Deniz Yücel, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.



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