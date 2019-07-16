Denizanası değil deniz canavarı!

İngiltere Cornwall’da dalış yapan Lizzie Daly, kendisinden daha büyük bir denizanasıyla karşılaştı.

Lizzie Daly, ‘varil denizanası’ olarak da bilinen ‘deniz ciğeri’ türü denizanasıyla bir süre birlikte yüzdü.

TÜRÜN EN BÜYÜK ÖRNEĞİ

Biyolog olan Daly varil denizanalarının çok büyüyebildiklerini bildiğini ama bu deniz canlısının kendisiyle aynı büyüklükte olduğunu ve bu türün gördüğü en büyük örneği olduğunu söyledi.