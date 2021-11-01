Denizbank mobil ve internet bankacılığında işlem yapmak isteyenler 1 Kasım Pazartesi sabah saatlerinden itibaren sisteme giriş yapamıyor. Denizbank internet uygulamasına giriş yapan müşteriler ise alım satım işlemleri ve EFT işlemleri de dahil olmak üzere bir işlem yapamadığını beliriyor. Peki, Denizbank mobil neden açılmıyor? Denizbank internet çöktü mü, ne zaman açılacak? İşte son gelişmeler…

DENİZBANK ÇÖKTÜ MÜ?

Denizbank’ta yaşanan erişim problemine ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça haberimizden takip edebilirsiniz…

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