Ekonomi DenizBank resmen duyurdu! Pazartesi değişiyor, hesabı olan herkesi ilgilendiriyor...

DenizBank resmen duyurdu! Pazartesi değişiyor, hesabı olan herkesi ilgilendiriyor...

Ekonomi

DenizBank resmen duyurdu! Pazartesi değişiyor, hesabı olan herkesi ilgilendiriyor...

DenizBank'tan binlerce müşterisini ilgilendiren çok önemli bir açıklama geldi. DenizBank, müşterilerine banka çalışma saatlerinde değişikliğe gidildiğini duyurdu. Bir çok banka gibi DenizBank da koronavirüs önlemleri kapsamında çalışma saatlerinde değişikliğe gitmiş oldu. İşte DenizBank şubelerinin açılış ve kapanış saati...

10 Nisan 2021, Cumartesi 18:53 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bankalar peş peşe şube açılış ve kapanış saatlerindeki değişimi müşterilerine bildirmeye devam ediyor. Bu bağlamda bir çok banka müşterilerine yeni çalışma saatlerini bildirdi. DenizBank da müşterilerine SMS yoluyla banka şubelerinin kaçta açılıp kaçta kapanacağına dair bilgilendirme yaptı.

DENİZBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Bankanın müşterilerine yaptığı açıklama şöyle;

Değerli müşterimiz, sizlerin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla, 12 Nisan Pazartesi itibarıyla şubelerimizdeki mesai saatleri 10:00-12:30 ve 13:30-16:30 olarak değişmiştir. Bankacılık işlemlerinizi internet şubemiz, MobilDeniz, Denizkartım, ve fastPay uygulamamızdan veya ATM'lerimizden gerçekleştirebilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Dev yatırımlar nitelikli tasarımla marka oluyor
Hakan Çelik
Ekrem Sarısu
Borçlanma yaşı 54'e düşürür
Ekrem Sarısu
Murat Gülderen
'Akıllı Tarım' bahçeleriyle evde ve ofiste siber sebze dönemi
Murat Gülderen
Bilal Emin Turan
Kıyafetlerin ömrüne ömür katın
Bilal Emin Turan
Oral Çalışlar
Türkiye’de muhalefet etmek…
Oral Çalışlar
Özlem Denizmen
Sade ve mutlu
Özlem Denizmen
Erkut Can
Beğenmediniz mi? Yeni gündem verelim
Erkut Can
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçiye müjde