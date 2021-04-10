DenizBank resmen duyurdu! Pazartesi değişiyor, hesabı olan herkesi ilgilendiriyor...
DenizBank'tan binlerce müşterisini ilgilendiren çok önemli bir açıklama geldi. DenizBank, müşterilerine banka çalışma saatlerinde değişikliğe gidildiğini duyurdu. Bir çok banka gibi DenizBank da koronavirüs önlemleri kapsamında çalışma saatlerinde değişikliğe gitmiş oldu. İşte DenizBank şubelerinin açılış ve kapanış saati...
10 Nisan 2021, Cumartesi 18:53 Son Güncelleme:
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Bankalar peş peşe şube açılış ve kapanış saatlerindeki değişimi müşterilerine bildirmeye devam ediyor. Bu bağlamda bir çok banka müşterilerine yeni çalışma saatlerini bildirdi. DenizBank da müşterilerine SMS yoluyla banka şubelerinin kaçta açılıp kaçta kapanacağına dair bilgilendirme yaptı.
Bankanın müşterilerine yaptığı açıklama şöyle;
Değerli müşterimiz, sizlerin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla, 12 Nisan Pazartesi itibarıyla şubelerimizdeki mesai saatleri 10:00-12:30 ve 13:30-16:30 olarak değişmiştir. Bankacılık işlemlerinizi internet şubemiz, MobilDeniz, Denizkartım, ve fastPay uygulamamızdan veya ATM'lerimizden gerçekleştirebilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.