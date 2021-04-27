Denizbank resmen duyurdu ve değişti! Hesabı olan herkesi ilgilendiriyor

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor. Bankalar tek tek açıklıyor. Yeni faiz kararları geliyor. Bankalar müşterilerine yeni kararları duyuruyor.Garanti BBVA'dan sonra Denizbank da faizleri yükseltti. Nakit ihtiyacı olan kişilerin KMH üzerinden kullanacakları kredilerde faiz oranı arttı. Karar bankada hesabı olanlara mail ile bildirildi.

Denizbank yaptığı açıklamada "28 Mayıs 2021 itibarıyla Kurtaran Hesabınızın (KMH) aylık faiz oranı %1.98, gecikme faiz oranı %2.28 olarak uygulanacaktır. Yeni faiz oranı 28.05.2021 tarihinden sonra uygulanmaya başlanacaktır" dedi.

ŞUBAT AYINDA ARTMIŞTI

Banka geçen şubat ayında da Kurtaran Hesabının aylık (KMH) faiz oranını %1.89, gecikme faiz oranını %2.19 olarak uygulamaya geçirmişti.

GARANTİ BBVA DA ARTIRDI

Yeni kararı Garanti BBVA müşterilerine SMS ile duyurdu. Yapılan açıklamada "Değerli müşterimiz, 01.05.2021 tarihinden itibaren, Avans Hesap (Kredili Mevduat Hesabi) aylık akdi faiz oranı %1.98, gecikme faiz oranı ise %2.28 olarak güncellenecektir. İyi günler dileriz" denildi.

Garanti BBVA şubat ayında avans hesap ve gecikme faiz oranlarında güncellemeye gitmiş ve 1 Şubat 2021 tarihi itibarıyla geçerli olacak avans hesap ve gecikme faiz oranlarını açıklamıştı. Avans hesabı faiz oranı 1.89, gecikme faiz oranı ise 2.19 olarak güncellenmişti.