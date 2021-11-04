2021 Denizci uğurlama, denizci sevgilisi sözleri ve denizci ile ilgili sözler internette pek çok kişi tarafından aranılan konular arasında yer alıyor. Denizci olmak büyük bir cesaret gerektirirken, denizci sevgili olmak da aynı cesareti ister. İşte, kalbinde hem deniz ve hem de yârinin sevdasını taşıyan denizciler ile ilgili sözler…

DENİZCİ İLE İLGİLİ SÖZLER!

Denizci sevgilisi olmak. Aşkın kıymetini en iyi biz biliriz. Çok büyük bir laf tabi bu ve içinde çok da büyük acılar taşıyan. Beklemenin, umudun, sabrın bitmeyişinin en güzel örnekleriyiz. En yakın zamanda telefonunuz çalsın denizcinizin sesini duyun ve ona kavuşun bu en büyük temennim...

Bir denizcinin kalbinde olmak, bir kadına verilmiş en büyük ödüldür.

Denizci olmak zordur. Sevdiklerinden, evinden, aylarca uzaktadırlar, denizcinin ne bir planı olur ne de bir programı, plansız programsız yaşarlar, nerede ne zaman olacağını kimse bilemez.

Denizciyiz biz ekmeğimizi denizden çıkarırız, mutluluğumuzu ailemizle paylaşırız, biz her zaman denizlere açılmaya hazırız.

Limanı yak kaptan, gelecek gemi yok.

Yelkeni olmayan gemiye rüzgârda yardım etmez.

Ey deniz! Sevdiğime söyle; köpük köpük sahiline vurduğumu unutmasın, bıraktığı yerde durduğumu.

Ben gemileri yakıyorum, geri dönüş yoktur artık. Benimle gelen gelsin, gelmeyen oturup zafer seyretsin!

Biz denizcilerin her limanda bir sevgilisi değil, bir liman da yolunu gözleyen bir sevdiği olur.

Sevinme! Çünkü bu limanda kaybettiğim ilk gemi sen değilsin. Şunu da unutma rıhtımda kalanı değil! Çekip gideni vurur fırtına.

Kaptan. Şimdi böyle limanındaymış gibi gülümsüyorsun ya, gün gelince bırakıp gidecek misin beni?

Çok yorgunum, beni bekleme kaptan. Seyir defterini başkası yazsın. Çınarlı, kubbeli, mavi bir liman. Beni o limana çıkaramazsın.

Deniz martıya sevdalı, martı denize. Martı denize giderde tek kendi sevdalı sanır. Bilmez ki koca deniz onu bekler.

Rüzgârın yönünü dilediğin gibi değiştiremezsin; ama yelkenleri rüzgara göre ayarlayarak, istediğin limana ulaşabilirsin. Elif Şafak

2021 DENİZCİ UĞURLAMA, DENİZCİ SEVGİLİSİ SÖZLERİ

Her gemi sadece kaptanın istediği limana gider. Kendi limanına gitmek istiyorsan kaptanlığını yaptığın gemiye bin.

Hangi gemiye umut yüklesem, limanına gelmeden batıyor. Ya gözyaşım ağırlık yapıyor ya da gemi sensizlik alıyor.

Denizci olmak zordur. Sevdiklerinden, evinden, aylarca uzaktadırlar, denizcinin ne bir planı olur ne de bir programı, plansız programsız yaşarlar, nerede ne zaman olacağını kimse bilemez.

Denizciyiz biz ekmeğimizi denizden çıkarırız, mutluluğumuzu ailemizle paylaşırız, biz her zaman denizlere açılmaya hazırız.

Durgun denizler, yetenekli denizciler yetiştirmez.

Yazmakla bitmeyecek şeyler var kaptan, “hayat” işte.

Sakin bir denizde herkes kaptan kesilir. John Ray

Çok dümenler döndüren insanların, rotası belli olmaz.

Gidelim kaptan anlaya bilen insanların yanına götür beni.

Bardak bardak. Bir denizi boşaltmaktır, Bir seveni unutmak.

Güzel günlere gelince indir kaptan, ben buraları pek bilmem.

Rüzgarın yönünü değiştiremezsen, yelkenlerini ona göre ayarla.

Beni başkalarıyla bir tutma. Onlar gemileri yakar ben limanı!

Kaptan, rotayı değiştir. O liman, bu gemi için çoktan kapanmış.

Deniz kudurduğu zaman sakin kalan denizci her zaman kazanır.

Bir denizci hem gemisinin kurtarıcısı hem de ailesini umut kapısıdır.

Bir denizcinin yüreğinde olmak bir kadına verilmiş en büyük ödüldür.

Denizciler aynı bir yabacı şarkı gibidirler, dinleyeni çok ama anlayanı yok.

Bindiğin gemi batıyor bile olsa suda ne olduğunu bilmeden atlamazsın.

Yerime başkasını koymuş. Hatırlamaz ki artık beni. Hadi kaptan, batır gemiyi.