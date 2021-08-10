Türkiye Denizde cesedi bulunan kadının ölümünde kahreden detay!

Denizde cesedi bulunan kadının ölümünde kahreden detay!

Türkiye

Denizde cesedi bulunan kadının ölümünde kahreden detay!

Bursa'nın Gemlik ilçesinde dün intihar şüphesiyle hastaneye kaldırılan ve tedavisinin ardından taburcu edilen Zeliha Oral’ın (53), bugün denizde cansız bedeni bulundu.

10 Ağustos 2021, Salı 23:01 Son Güncelleme:
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Büyük Kumla Mahallesi’nde denize girenler, yaklaşık 20 metre açıklıkta bir kadının suyun üzerinde hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, kadının öldüğü belirlendi. Jandarma ekiplerince yapılan soruşturmada cesedin Zeliha Oral’a ait olduğu tespit edildi.

Oral’ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Oral’ın ölüm nedenini belirlemek üzere soruşturma başlatıldı.

Bu arada yapılan araştırmada Zeliha Oral’ın dün Gemlik’te bulunan özel bir hastaneye intihar şüphesi üzerine getirildiği, tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa) (DHA)

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