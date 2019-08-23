Denizde kadın cesedi bulundu

Akşam saatlerinde denizde tura çıkan bir teknenin kaptanı, Alanya Marina’dan açıldığı sırada Dinek mevkisinin yaklaşık 500 metre açıklarında bir kadın cesedinin suyun üzerinde sürüklendiğini görünce durumu liman görevlilerine bildirdi.

EKİPLER CESEDİN BULUNDUĞU YERE GİTTİ

Liman görevlilerinin ihbarı üzerine Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri cesedin bulunduğu yere gitti. Su üzerinde olan ceset savcılık talimatıyla bota alınarak Alanya Marina’ya getirildi.

45-50 YAŞLARINDA KADIN...

Üzerinden kimlik çıkmayan cesede kıyıda yapılan ilk incelemede yabancı uyruklu olduğu ve 45-50 yaşlarında olduğu tahmin edildi. Savcılık ve polisin incelemesinin ardından ceset, Alanya Belediyesi Mezarlığı morguna götürüldü. Cesedin kimliğinin belirlemesi için çalışma başlatıldı.





22.08.2019 23:49:35 TSI

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