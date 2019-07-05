Denizde mahsur kalan balıkçılar kurtarıldı Trabzon'da, dün denize açılan ve teknelerinin arızalanmasıyla mahsur kalan Burak Karabina (24) ile Mehmet Ulusoy (41) geceyi denizde geçirdi. Yakınlarının ihbarıyla Sahil Güvenlik ekiplerince başlatılan arama çalışmasıyla, Karabina kıyıya ulaşmaya çalışırken yarı baygın halde, Ulusoy ise Sürmene-Araklı ilçeleri arasında teknede bulundu.