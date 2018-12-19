Denizde ulaşıma fırtına engeli

Karadeniz'de yaşanan kötü hava koşulları nedeniyle boğaz trafiği geçici olarak askıya alındı.

19 Aralık 2018, Çarşamba 20:33
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Denizde ulaşıma fırtına engeli

Karadeniz'e geçmek isteyen gemilerin bazıları Zeytinburnu açıklarında demirlerken bazı gemiler de Adalar açıklarında bekletildi.

Yaşanan kötü hava koşulları hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli fırtına nedeniyle gemiler Karadeniz'de yol almakta zorluk çekti. Saat 19.00'a kadar Karadeniz'den gelen gemilerin boğazdan geçişine izin verildi. 

ADALAR AÇIKLARINDA BEKLETİLİYORLAR

Marmara Denizine gelip boğazdan Karadeniz'e geçmek isteyen gemilerin geçişine izin verilmedi. Bazı gemiler Zeytinburnu açıklarında demirlerken bazı gemiler de Adalar açıklarından bekletiliyor. Boğaz trafiğinin, Karadeniz'deki hava koşulları normale dönene kadar askıya alındığı öğrenildi.


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