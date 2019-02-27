Denizden çıkanlar şoke etti!

Bodrum Belediyesi dalış ekiplerince, "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla gerçekleştirilen deniz dibi temizliğine Ortakent Mahallesi’nde devam edildi.

Ortakent limanı ve yakın çevresinde 1,5 saat süren temizlik çalışmasında, su altından araç lastiği, cam ve plastik şişeler, boru, halı, yatak, havası inmiş futbol topu gibi çok sayıda atık çıkarıldı.

14 DALGIÇ KATILDI

Toplam 14 dalgıcın katıldığı çalışmada, tekneyle karaya getirilen atık malzemeler bir süre sergilendi.

Çevrenin korunması bilincini artırmak amacıyla düzenlenen etkinliğe katılan bir grup lise öğrencisi de çıkarılan atıkları inceledi.

TEK KİŞİLİK YATAK BİLE ÇIKTI

Öğrencilere yaptıkları çalışmayı anlatan Bodrum Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdür Vekili Engin Doğan, bu yıl 5’incisini düzenledikleri çalışmanın farklı noktalarda devam ettiğini belirterek, "Denizden futbol topu, tek kişilik yatak, plastik su damacanası çıktı.

Bunun gibi malzemelerin denizde olmaması gerekiyor. Denizlerimizi, canlıların yaşam alanlarını koruyalım." dedi. Dalgıçların su altı kamerasıyla görüntülediği çalışmada çıkarılan atıklar, daha sonra kamyonete yüklenerek Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ne götürüldü.

MUĞLA (AA)