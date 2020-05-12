Türkiye Denizden virüs bulaşır mı?

Denizden virüs bulaşır mı?

Türkiye

Denizden virüs bulaşır mı?

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu, hava sıcaklıklarının artmasıyla corona virüs vaka sayılarının daha da azalacağını ifade ederek, haziran ayında tatil planlarının yapılabileceğini söyledi. Virüsün denizden bulaşmayacağını belirten Pullukçu, "Denizden pek bir şeyin bulaşması mümkün değil. Deniz, izotonik su dediğimiz bir su. Denizde o kadar çok su var ki, her şey suyun içerisinde çabukça dağılıyor" dedi.

12 Mayıs 2020, Salı 09:35 Son Güncelleme:
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Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu, önümüzdeki haftalarda hava sıcaklıklarının 30 derecelere çıkacağını ifade ederek, bu durumun koronavirüs vaka sayılarını azaltacağını dile getirdi.

Prof. Dr. Pullukçu, "Hava sıcaklıkları yükseldikçe biraz rahatlama olacak. Eğer sayılar böyle giderse, vaka sayıları artmazsa haziran ayında biz tatil planlarına başlarız. Ben kendim tatil rezervasyonumu yaptırdım bile. Haziran'ın ortasında tatile gideceğim. Ancak her şeyin normale bir anda dönmesi çok zor. Mutlaka önlemlerin alınması gerekiyor. Oteller ve pansiyon tarzı yerler için bir genelge yayınlanacak, mesafeler ayarlanacak. Açık büfeler kaldırılacak. Şezlonglar arasında mesafeler olacak. Bunlar ayarlanırsa herhangi bir sorun olmayacaktır" diye konuştu.

'Denizden virüsün bulaşacağını düşünmüyorum' 

Yaz mevsiminin gelmesiyle pek çok vatandaşın denize girmek istediğini, ancak virüs bulaşacağı endişesiyle kararsız kaldıklarını dile getiren Prof. Dr. Pullukçu, "Denizden pek bir şeyin bulaşması mümkün değil. Deniz, izotonik su dediğimiz bir su. Denizde o kadar çok su var ki, her şey suyun içerisinde çabukça dağılıyor. Sizin alacağınız bir tane iki tane virüsle enfekte olunması mümkün değil. Denizden virüsün bulaşacağını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

'El hijyenine dikkat edilmeli'

Maske takmak, el yıkamak gibi tedbirlere sıkıca uyulmasına devam edilmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Pullukçu, "Kalabalık bir ortama giriliyorsa mutlaka maske takılmaya devam edilmesi gerekiyor. El hijyenine dikkat edilmesi gerekiyor. Corona virüs bitti artık ellerimizi yıkamayalım gibi bir düşünce yanlıştır. Organlarımız arasında en çok ellerimizi kullanıyoruz. Ellerimizi sürekli yüzümüze gözümüze sürüyoruz. Ellerin temizliğine dikkat edilmesi şart" diye konuştu.

Gökçe ADAR/İZMİR (DHA) 

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