Türkiye Denize düşen gemicinin cansız bedeni bulundu

Denize düşen gemicinin cansız bedeni bulundu

Türkiye

Denize düşen gemicinin cansız bedeni bulundu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde limanda demirli geminin kopan halatının çarpması sonucu denize düşen gemi personeli Azerbaycan vatandaşı Anar Orucov'un (22) dalgıçlar tarafından cesedi bulundu.

02 Aralık 2021, Perşembe 14:00 Son Güncelleme:
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Olay, önceki gün gece saatlerinde Ereğli limanında meydana geldi. Rulo sac yüklemesi yaptıktan sonra Bulgaristan'a gidecek olan Panama bandıralı 'Ünzile Ana' isimli geminin kopan halatı, personel Anar Orucov'a çarptı. Dengesini kaybederek denize düşen Orucov, dün yapılan aramalarda bulunamadı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar, bugün de limanda arama çalışmalarına devam etti.



Dalgıçlar, öğle saatlerinde Anar Orucov'un cansız bedenini, düştüğü yere yakın bölgede buldu. Orucov'un cesedi, yapılan incelemenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)

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