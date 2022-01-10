Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan Konyaaltı Sahili'nde meydana gelen olayda bir otelde konaklayan Rus uyruklu Larisa Stadnikova, sahile gelerek denize girdi.

Dalgaların sürüklediği Larisa, bir süre sonra ise gözlerden kayboldu. Sahildeki diğer vatandaşların su üzerinde hareketsiz bir kişiyi görmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

İhbarın ardından bölgeye deniz polisi sevk edildi. Kısa sürede Rus kadının yanına gelen ekipler, onu bota alarak Kaleiçi Yat Limanı’na hareket etti.

NABIZ ALINAMADI, 40 DAKİKALIK KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜ

Nabız alınamayan Rus kadına varış noktasına kadar kalp masajına devam eden ekipler, limana geldiklerinde de bu işlemi bot içerisinde sürdürdü. Sağlık ekiplerinin gelmesiyle bottan kıyıya çıkartılan Larisa’ya bir yandan kalp masajı yapılırken, bir yandan da yuttuğu su vakumla çekildi ve oksijen verildi.

Yaklaşık 40 dakikalık kalp masajının ardından tekrar hayata döndürülen Larisa Stadnikova, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Stadnikova’nın hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.