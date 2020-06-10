Türkiye Denize giren 18 yaş ve altı çocukları bekçiler uyardı

Denize giren 18 yaş ve altı çocukları bekçiler uyardı

Türkiye

Denize giren 18 yaş ve altı çocukları bekçiler uyardı

Antalya'da, corona virüs önlemleri kapsamında 18 yaş ve altındakilere uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek denize gelen çocukları uyaran bekçiler, Konyaaltı Sahili'nden ayrılmalarını söyleyerek eve gitmeleri için uyardı.

10 Haziran 2020, Çarşamba 00:11 Son Güncelleme:
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Corona virüs önlemleri kapsamında 18 yaş ve altındakilere uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken, denetimler de sürüyor. Yasağı ihlal eden bazı çocuklar, Konyaaltı Sahili'ne geldi. Plajda güneşlenip, denize giren çocukları sahilde devriye görevi yapan bekçiler uyardı. Çocuklara denizden çıkmalarını söyleyen bekçiler, çocuklara eve gitmeleri uyarısında bulundu. Sahilde güneşlenen ve denize girenlere de sosyal mesafe kuralını hatırlatan bekçiler, plajda güneşlenen, birbiriyle sohbet eden ve denize giren çocukları sahilden uzaklaştırdı.

Çalılık alanda saklanmaya çalıştılar

Bazı çocuklar da devriye görevi yapan bekçileri görünce çalılık alanda saklanmaya çalıştı. Çalılık alanda saklanan çocukları da uyarıp, plajdan dışarı çıkana kadar eşlik eden bekçiler, uyarılara kulak asmayanlara cezai işlem uygulayacağını belirtti. Bazı çocukların da bekçileri görünce sahilden kaçtığı görüldü.

DHA


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