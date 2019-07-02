Denize giren 2 kardeşten biri boğuldu

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde denize giren iki kardeşten biri boğuldu, diğeri hastanede tedavi altına alındı

02 Temmuz 2019, Salı 22:42
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Denize giren 2 kardeşten biri boğuldu

Mehmet Kılınç (67) ile kardeşi Mithat Kılınç (45) serinlemek için Dörttaş mevkisinde denize girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan iki kardeş, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sahil güvenlik ekipleri tarafından sudan çıkarıldı.

AĞABEY HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Mehmet Kılınç hastanede yaşam savaşını kaybederken, Mithat Kılınç ise Dörtyol Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


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