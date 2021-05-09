Dünya Denize giren çocuk köpek balığından son anda kaçtı

Denize giren çocuk köpek balığından son anda kaçtı

Dünya

Denize giren çocuk köpek balığından son anda kaçtı

ABD´de denize giren çocuk yaklaşan köpek balığından son anda kaçmayı başardı.

09 Mayıs 2021, Pazar 18:36 Son Güncelleme:
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Olay, ABD´nin Havai eyaletinde meydan geldi. Ailesiyle plaja giden küçük çocuk, kendisine yaklaşan köpek balığını fark etti. Panik halde köpek balığından kaçmaya çalışan çocuğun yaşadığı korku yüzüne yansıdı. O anlar amatör kamerayla an be an kaydedildi. yakın noktada suyun içinde Yerel medya çocuğun, köpek balığından kaçmayı başardığını, olayda yaralananın olmadığını aktardı.

DHA

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