Denize giren çocuk köpek balığından son anda kaçtı

Olay, ABD´nin Havai eyaletinde meydan geldi. Ailesiyle plaja giden küçük çocuk, kendisine yaklaşan köpek balığını fark etti. Panik halde köpek balığından kaçmaya çalışan çocuğun yaşadığı korku yüzüne yansıdı. O anlar amatör kamerayla an be an kaydedildi. yakın noktada suyun içinde Yerel medya çocuğun, köpek balığından kaçmayı başardığını, olayda yaralananın olmadığını aktardı.

DHA