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Türkiye Denize giren ve mangal yakanlara para cezası

Denize giren ve mangal yakanlara para cezası

Türkiye

Denize giren ve mangal yakanlara para cezası

Kuşadası’nda corona virüs salgını nedeniyle kullanıma kapatılan plajda denize giren ve mangal yakan 20 kişiye para cezası uygulandı.

11 Mayıs 2020, Pazartesi 00:37 Son Güncelleme:
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Kuşadası genelinde denetim çalışması yapan Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı asayiş ekipleri, Davutlar Mahallesi sınırları içerisindeki Sevgi Plajı’nda mangal yakan ve denize giren kişiler bulunduğunu tespit etti. Plaja giden polis ekipleri, Aydın Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla kapatılmasına rağmen yasağı ihlal ederek plajı kullanan 20 kişiye para cezası uyguladı.

İHA

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