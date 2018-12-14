Denize uçan otomobildeki kadını kurtaran vale o anları anlattı

“Araba denize uçunca bir gürültü duydum" diyen Hasan Hüseyin Erdoğan şöyle konuştu:

"Burada balık tutan arkadaşlara bakıyordum. Herkes şaşkınlık içindeydi. Aklıma gelen tek şey üzerimi çıkartıp atlamak oldu. 20 metre ötedeydi zaten. Oraya kadar yüzdüm. Camı açıktı Allah'tan. Cam açık olduğu için çıkartmaya çalıştım olmadı. Buraya kadar akıntı getirdi arabayı. Daha sonra araba batmaya başladı. Batmaya başlayınca ben de tekrar daldım. Suyun altındayken gördüm, kolları dışarıdaydı. Kafası da dışarıdaydı. Allah kuvvet verdi. O anda ben onu çıkartabileceğimi zannetmiyordum ama şükür çıkarabildim oradan. Biraz kendisi de mücadele etti çıkmak için. Suyun dibindeydi orada gördüm. Kapı da sıkışmıştı. Cam açık olduğu için camdan çıkartabildim. O anda yapmam gerektiğini düşündüm. Herkes de yapabilirdi ama dediğim gibi Allah bana nasip etmiş. Bir can kurtardık. İyi hissediyorum şu anda."

OTOMOBİLİ ARAMA ÇALIŞMALARI SONA ERDİ

Sahil güvenlik ve deniz polisleri denize düşen aracı uzun sürede aradı. Uzun aramalar sonrası araca ulaşılamazken deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri olay yerinden ayrıldı.



