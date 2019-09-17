Denizi kirleten gemilere 14 milyon lira ceza

Mersin'de ocak-eylül döneminde denizi kirlettiği tespit edilen 12 gemiye toplam 14 milyon lira para cezası uygulandı

17 Eylül 2019, Salı 23:14
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Denizi kirleten gemilere 14 milyon lira ceza

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, deniz kirliliğinin önüne geçebilmek amacıyla ekiplerin sorumluluk sahasındaki Tarsus-Erdemli sahili ile Mersin Uluslararası Limanı'na yük taşıyan gemilere yönelik denetimler gerçekleştirildi.

14 milyon lira idari para cezası kesildi

Belediyeye bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Denizcilik Hizmetleri Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince ocak-eylül döneminde 174 gemi denetlendi, denizi kirleten 12 gemiye toplam 14 milyon lira idari para cezası kesildi.

Açıklamada, deniz kirliliğin önlenmesine yönelik denetimlerin devam edeceği belirtildi.

AA

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