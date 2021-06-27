Türkiye Denizi kirletme yüzünden tartıştığı 2 kişiyi boğazından yaraladı

Denizi kirletme yüzünden tartıştığı 2 kişiyi boğazından yaraladı

Türkiye

Denizi kirletme yüzünden tartıştığı 2 kişiyi boğazından yaraladı

Antalya'da, sokakta yaşayan Bekir S. (30), denizi kirletme yüzünden tartıştığı Atilla A. (25) ile Özcan G.’yi (30) falçatayla boğazlarından yaraladı.

27 Haziran 2021, Pazar 23:58 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Olay, saat 20.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi üzerinde yer alan falezlerin alt kısmında meydana geldi. İddiaya göre, falezlerin alt kısmında atıl durumda bulunan plaja çadır kuran evsiz Bekir S., sabah saatlerinde Atilla A. ve Özcan G. ile denizi kirletme yüzünden tartıştı. Atilla A. ile Özcan G., akşam saatlerinde tekrar Bekir S.'nin çadır kurduğu noktaya giderek tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Bekir S., yanında bulunan falçatayla iki arkadaşı boğazlarından yaraladı. Atilla A. ve Özcan G., 40 metrelik falezlerden kendi imkanlarıyla yukarı çıkarak hastaneye gitti.

Durumun bildirilmesi üzerine gelen polis ekibi, Bekir S.'yi bulunduğu çadırdan alarak yukarı çıkardı. Bekir S.'nin de aldığı darbeler sonucu yaralandığını belirtmesiyle olay yerine ambulans çağrıldı. Sağlık ekipleri Bekir S.'nin ilk müdahalesini ambulansta yaptıktan sonra hastaneye götürdü. Bekir S., Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

FALÇATA ARANDI AMA BULUNAMADI

Polis ekipleri evsiz olan ve falezlere çadır kuran Bekir S.'nin üstünde ve yanında bulunan eşyalarında falçatayı aradı, ancak bulamadı. Atilla A. ve Özcan G.’nin hayati tehlikesinin olmadığı kaydedildi.

Adem AKALAN/ANTALYA (DHA)

İlgili Haberler
Skandal görüntüler: Kızlar kavga etti, erkekler tempo tuttuSon dakika: Şanlıurfa'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var


Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Toplum sağlığını bozmanın vebali peki?
Şirin Sever
Rauf Tamer
Şaka gibi
Rauf Tamer
Erkut Can
Rakamlarla geçti ömrümüzün son demi
Erkut Can
Hakan Çelik
Ankara için çok riskli bir misyon
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Yavruları da çok akıllı
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Ecevit ve Erbakan: İki öncü
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Temas ve mesafe
Murat Çelik
Banu Şen
Sakinlik sana çok yakışacak İzmir
Banu Şen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Büyükçekmece Gölü'ndeki kirliliğe ilişkin inceleme başlatıldı