Türkiye Denizli bu heykelleri tartışıyor! 'Çocuklarımız heykelleri görüp korkabilir'

Denizli bu heykelleri tartışıyor! 'Çocuklarımız heykelleri görüp korkabilir'

Türkiye

Denizli bu heykelleri tartışıyor! 'Çocuklarımız heykelleri görüp korkabilir'

Denizli'de Merkezefendi Belediyesi'nin Covid-19 sürecinde yoğun bir çalışma dönemi geçiren sağlık çalışanlarına ithafen inşa ettiği tematik sağlık parkında yer alan heykellerin estetik ve mimari yapısı tartışmalara neden oldu. Heykelleri eleştiren Merkezefendi Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Yavuz Aki, çocuklarımız bu heykelleri görüp korkabilir derken, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Coşkun ise "Sadece saygı amaçlı yapıldı. Bura da kötü bir niyet yok" dedi.

22 Ekim 2021, Cuma 10:36 Son Güncelleme:
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Merkezefendi Belediyesi, koronavirüs salgınında canı pahasına mücadele eden ve hayatını kaybeden sağlıkçılar için tematik sağlık parkı inşa etti. Bahçelievler Mahallesi Gülistan Caddesi’nde 9 bin 600 metrekarelik alan üzerine kurulan, içerisinde oyun alanları, yürüyüş ve koşu yolları ile jimnastik ve fitness aletleri bulunan parka, sağlık personellerini simgeleyen heykeller konuldu. Kısa bir süre içerisinde açılması planlanan parktaki sağlık çalışanlarının simgeleyen heykeller, sosyal medyada tartışma konusu oldu.

"BU OBJELERİN KALDIRILMASINI İSTİYORUZ"

Heykelleri eleştiren Merkezefendi Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Yavuz Aki, "Çocuklarımız, bu heykelleri görüp korkabilir" dedi.



Sağlık çalışanlarını yansıtan heykellerin mimari yapısını eleştiren Aki, "2 yıldır süren bir pandemi dönemi içerisindeyiz. Bir virüsle savaş halindeyiz. Bu savaşta bizlerin hayatını kurtarmak için en önde savaşan sağlık personellerimiz adına yapılan parkta onları onurlandırmak, bu mücadelelerini taçlandırmak için yapılan objeler hakkında çok tepki aldık. Biz bu objelerin buraya yakışmadığını düşünüyoruz. Henüz açılışı yapılmayan bu parkta bu objelerin kaldırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Aki, "Sağlık çalışanlarımızın şefkatini, onların duyarlılığını ve hizmet sevgisini yansıtan eserler olmadığını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

‘SANAT ESERİ OLARAK GÖRÜLMEMELİ’

Denizli'de Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Coşkun ise, "Sağlık Parkı, sağlık çalışanlarına saygı için yapıldı. Parkın içindeki objeler sağlık çalışanlarının dünyaya olan faydalarını göstermek için yapıldı. Objeleri belediyemizin kendi personeli tasarladı. Sanat eseri olarak görülmemelidir. Sadece saygı amaçlı yapıldı. Burada kötü bir niyet yok ve aranmamalıdır" diye konuştu.

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