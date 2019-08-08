Denizli'de ilk olarak 4,2 daha sonra 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Denizli'nin Bozkurt ilçesinde yaşanan 6 şiddetindeki deprem Armutalanı köyüne 1,74 kilometre mesafede yaşandı. Depremin 7,09 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Denizli’de meydana gelen şiddetli deprem civar illerde de hissedildi. Peki, Denizli depremi hangi illerde hissedildi? Denizli ve çevresindeki iller depremden nasıl etkilendi? İşte Denizli depremi ile ilgili gelen son haberler…

BOZKURT BELEDİYE BAŞKANININ MAKAM ODASININ BİR DUVARININ YIKILDI

Merkez üssü Denizli olan 6.0 şiddetindeki deprem birçok ilde hissedildi. Yaklaşık 10 saniye boyunca hissedilen depremde kısa süreli panik yaşandı. Deprem sonrasında başta AFAD olmak üzere sağlık ekipleri, UMKE ve diğer birimlerin bölgeye intikal ettirildi. Bozkurt Belediye Başkanı CHP’li Birsen Çelik, makam odasının bir duvarının yıkıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Uzun süren, 15- 20 saniye süren bir depremdi. Bir danışmanlık şirketiyle toplantı halindeydik. Makam odamın duvarı yıkıldı. Sabah artçılar geliyordu, hissediyorduk, sonra ana deprem oldu. Yan apartmanın duvarı üstümüze çöktü. İlçe emniyet binası ve belediyenin altında yıkıntılar, onun üzerine düştü. Herkes dışarda panik halinde. En azından ölüm olayımız yok, okullar tatil olduğu için kötü bir olay yaşanmadı. Resmi dairelerde ve evlerde hasar var. Çatlaklar var. Tutluca köyü muhtarım aradı. Derin çatlaklar ve duvar göçükleri olduğunu söyledi, hemen bölgeye ekip gönderdim. Yaralılar var ama hayati tehlikesi olan yaralı yok."

Çevre il ve ilçelerde de hissedilen deprem paniğe yol açarken, bazı ev ve iş yerlerinde hasar oluştuğu öğrenildi.

AFYONKARAHİSAR ALARMDA!

Denizli’de 14.19 civarında hissedilen deprem, civar illerde de panik yarattı. Panik yaratan deprem Afyonkarahisar’da hissedildi. Afyonkarahisar’ın Başmakçı ilçesinde başına tuğla düşen bir genç yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Afyonkarahisar’ın Başmakçı ilçesinde depremin şiddetiyle çatıdan başına tuğla düşen Önder Sertçelik (18), yaralandı. Serkçelik, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Isparta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bilincinin yerinde olduğu öğrenilen Sertçelik, tedavi altına alandı.

Afyonkarahisar’ın Dazkırı ilçesine bağlı Kızılören köyünde bazı evlerde hasar meydana geldi. Dazkırı Kaymakamı Mesut Coşkun, "Kızılören köyünde depremden kaynaklı ufak çaplı bir hasar meydana geldi. AFAD ekipleri bölgede inceleme yapıyor. Şu ana kadar yapılan tespitlerde yaralı veya can kaybı yok. Birkaç evde küçük çaplı hasar var. Kesin hasar bilgisi hakkında ekiplerimiz çalışmalarını bitirdikten sonra bilgi vereceğiz. Ancak kesin olan yaralı ve can kaybı yok" dedi. Öte yandan depremin hissedildiği ilçelere AFAD ekipleri sevk edildi. Afyonkarahisar kurtarma ve sağlık ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı harekete geçti.

DEPREM 8 İLDE HİSSEDİLDİ

Denizli’deki yer sarsıntısı Afyonkarahisar, Manisa, Antalya, Muğla, Isparta, Eskişehir, Kütahya ve Burdur’da da hissedildi. Denizli depreminden 8 il etkilendi. Muğla’nın bazı ilçelerinde de hissedilen sarsıntı nedeniyle vatandaşlar, iş yerleri ve evlerinden çıkarak, bir süre sokakta bekledi.

SARSINTIDA BACA KOPTU

Isparta merkez ve ilçelerinde de hissedilen depremde, vatandaşlar binalardan dışarı çıktı. Deprem sırasında Piri Mehmet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’ndeki 5 katlı binanın çatısından kopan baca, park halindeki otomobilin üzerine düştü. Otomobilde büyük çapta maddi hasar oluştu. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen belediye binasına girişi yasaklayıp, personele izin verdi. Isparta kent merkezinde deprem sonrası elektrik kesintisi yaşandı. Bazı binaların dış cephelerinde hasar oluştuğu görüldü. Isparta’da birçok vatandas yaşanan sarsıntı nedeniyle sokağa çıktı. Burdur’da ise hastanelerdeki hasta ve yakınları ile adliye çalışanları da panikle binalardan çıktı.

Manisa’nın Kula ilçesinde de hissedilen deprem sonrası yaşananlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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