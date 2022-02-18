Türkiye Denizli Valisi Ali Fuat Atik koronavirüse yakalandı

Denizli Valisi Ali Fuat Atik koronavirüse yakalandı

Türkiye

Denizli Valisi Ali Fuat Atik koronavirüse yakalandı

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine evde tedavi gördüğünü belirtti.

18 Şubat 2022, Cuma 00:13 Son Güncelleme:
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Denizli Valisi Ali Fuat Atik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Vali Atik, "Bugün yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıktı. Aşılarımın tamamını zamanında yaptırdığım için hamdolsun hastalığı hafif geçiriyorum. Tedbirleri alarak çalışmalarıma ara vermeden evden devam edeceğim. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin. Kurallara uyalım, aşımızı olalım" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, cuma günü Denizli’ye gelecek olan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin Vali Ali Fuat Atik’i ziyareti de iptal edildi.

DHA

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