Denizli ve Kırıkkale'de seçim tekrarlanacak

YSK, Denizli'nin Honaz ilçesinde seçimin yenilenmesine karar verdi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Artvin'in Yusufeli ilçesinde de seçimleri iptal ederek 2 Haziran'da yenilenmesine karar vermişti. Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde de seçimin tekrarlanacağı bildirildi

12 Nisan 2019, Cuma 11:44 Son Güncelleme:
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Denizli ve Kırıkkale'de seçim tekrarlanacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Denizli Honaz'da AK Parti'nin itirazı üzerine seçimin yenilenmesine karar verdi. Seçimi CHP'nin adayı 8 oy farkla kazanmıştı.

YSK BİR İLÇEDE DAHA SEÇİMİ İPTAL ETMİŞTİ

YSK daha önce de Artvin'in Yusufeli ilçesinde seçimleri iptal ederek 2 Haziran'da yenilenmesine karar vermişti.

YSK'NIN BAĞLAR KARARI

Öte yandan YSK, Diyarbakır Bağlar’da seçilen adaya KHK’lı olduğu gerekçesiyle mazbata verilmemesine hükmetti. Mazbata 2. sıradaki AK Partili isme verilecek.

KIRIKKALE'DE DE SEÇİM TEKRARLANACAK

YSK, AK Parti'nin Kırıkkale'nin Keskin ilçesindeki itirazını kabul etti. Keskin ilçesinde yeniden seçim yapılacak.

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