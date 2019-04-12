Denizli ve Kırıkkale'de seçim tekrarlanacak YSK, Denizli'nin Honaz ilçesinde seçimin yenilenmesine karar verdi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Artvin'in Yusufeli ilçesinde de seçimleri iptal ederek 2 Haziran'da yenilenmesine karar vermişti. Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde de seçimin tekrarlanacağı bildirildi