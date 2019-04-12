Denizli ve Kırıkkale'de seçim tekrarlanacak
YSK, Denizli'nin Honaz ilçesinde seçimin yenilenmesine karar verdi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Artvin'in Yusufeli ilçesinde de seçimleri iptal ederek 2 Haziran'da yenilenmesine karar vermişti. Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde de seçimin tekrarlanacağı bildirildi
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Denizli Honaz'da AK Parti'nin itirazı üzerine seçimin yenilenmesine karar verdi. Seçimi CHP'nin adayı 8 oy farkla kazanmıştı.
YSK BİR İLÇEDE DAHA SEÇİMİ İPTAL ETMİŞTİ
YSK daha önce de Artvin'in Yusufeli ilçesinde seçimleri iptal ederek 2 Haziran'da yenilenmesine karar vermişti.
YSK'NIN BAĞLAR KARARI
Öte yandan YSK, Diyarbakır Bağlar’da seçilen adaya KHK’lı olduğu gerekçesiyle mazbata verilmemesine hükmetti. Mazbata 2. sıradaki AK Partili isme verilecek.
KIRIKKALE'DE DE SEÇİM TEKRARLANACAK
YSK, AK Parti'nin Kırıkkale'nin Keskin ilçesindeki itirazını kabul etti. Keskin ilçesinde yeniden seçim yapılacak.