Türkiye Denizli'de aşı uygulaması için olumsuz ifadeler kullanan imam açığa alındı

Denizli'de aşı uygulaması için olumsuz ifadeler kullanan imam açığa alındı

Türkiye

Denizli'de aşı uygulaması için olumsuz ifadeler kullanan imam açığa alındı

Denizli'nin Çameli ilçesinde vatandaşlara yeni tip koronavirüse karşı başlatılan aşı seferberliği hakkında olumsuz ifadeler kullandığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan imam, açığa alındı.

28 Ağustos 2021, Cumartesi 14:20 Son Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, ilçede görevli bir cami imamı hakkında cemaate ve mahalle halkına aşının haram olduğunu iddia ederek aşı olmamaları gerektiğini yönünde ifadeler kullanması üzerine soruşturma başlatıldı.

İl Müftüsü Mehmet Aşık, gazetecilere yaptığı açıklamada kaymakamlık tarafından açığa alınan imamla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında muhakkik görevlendirildiğini bildirdi.

Müftü Aşık, kendisinin ve ailesinin 3. doz aşılarını yaptırdıklarına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Ülkemizde aşı uygulamasının başladığı tarihten itibaren vaaz ve hutbelerin sonunda halkımızı, aşı yaptırmalarının hem dini hem de vatandaşlık görevi olduğu konusunda bilgilendiriyoruz. Cumhurbaşkanlığımız ve Sağlık Bilim Kurulu tarafından başlatılan aşı seferberliğine tüm din görevlilerimizin katılmasını, cemaatin de katılımının sağlanması konusunda gerekli duyuru ve teşvikin yapılmasını dile getiriyoruz."


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