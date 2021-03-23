Türkiye Denizli'de bir kişi ip sarkıtarak girdiği evde boşanma aşamasındaki karısını öldürdü

Denizli'de bir kişi ip sarkıtarak girdiği evde boşanma aşamasındaki karısını öldürdü

Türkiye

Denizli'de bir kişi ip sarkıtarak girdiği evde boşanma aşamasındaki karısını öldürdü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kişi apartmanın çatısından ip sarkıtarak girdiği evde boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldürdü.

23 Mart 2021, Salı 07:19 Son Güncelleme:
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Hacıkaplanlar Mahallesi Kayalık Caddesi'nde bulunan 6 katlı apartmanın 5. katında kızı Özlem Yılmaz'la yaşayan Meral S. (50) ile boşanma aşamasındaki eşi Erkan S. (52) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma başladı.



Tartışma sırasında Erkan S, yardım istemek için balkona çıkmak isteyen eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı. Kadının olay sırasında evde olan kızının çığlıkları üzerine eve giren komşuları, polise ihbarda bulundu.

KAÇARKEN, APARTMAN SAKİNLERİ YAKALAYIP DARBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Erkan S., elinde bıçakla apartmandan kaçmaya çalışırken vatandaşlar tarafından yakalanıp, darbedildi. Cinayet şüphelisi daha sonra olay yerine gelen polise teslim edildi.

Meral S'nin cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

İLK İFADESİNDE KAN DONDURAN OLAYI ANLATTI

Cinayet zanlısı Erkan S'nin ilk ifadesinde, eşiyle boşanma meselesi yüzünden tartıştıklarını, çatıdan sarkıttığı iple 6. kata, oradan da 5. kata inerek balkondan eve girdiğini ve salonda uyuyan eşini uyandırdıktan sonra olayın yaşandığını söylediği öğrenildi.

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