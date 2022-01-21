Türkiye Denizli'de eğlence facia ile bitti! Bir kişi hayatını kaybetti

Denizli'de eğlence facia ile bitti! Bir kişi hayatını kaybetti

Türkiye

Denizli'de eğlence facia ile bitti! Bir kişi hayatını kaybetti

Denizli’de alkollü mekandan çıkan sürücünün kullandığı otomobil, 100 metre boyunca etrafa çarparak ilerlerken uçurumdan yuvarlandı. Kayalıklara çarptıktan sonra ters bir şekilde durabilen otomobilin sürücüsü, sıkıştığı yerde hayatını kaybetti.

21 Ocak 2022, Cuma 09:38 Son Güncelleme:
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Kaza, Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; alkollü mekandan çıktıktan sonra Atatürk Caddesi üzerinde seyir halinde olan Metin Karataş idaresindeki 20 AEA 082 plakalı otomobil, 100 metre boyunca etrafa çarparak ilerledi. Kontrolsüz bir şekilde ilerlemeye devam eden ve sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil ardından uçuruma yuvarlandı. Taklalar attıktan sonra kayalıklara çarparak ters bir şekilde duran otomobilin sürücüsü araçta sıkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölge jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Karataş’ı sıkıştığı yerden çıkarırken, sağlık görevlileri ise hayatını kaybettiğini belirledi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalardan sonra Karataş’ın cansız bedeni ekipler tarafından yukarı çıkarılarak adli tıp morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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