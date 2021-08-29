Türkiye Denizli'de facianın eşiğinden dönüldü

Denizli'de facianın eşiğinden dönüldü

Türkiye

Denizli'de facianın eşiğinden dönüldü

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı. Sürücünün zamanında yolcuları tahliye etmesiyle olası facianın önüne geçilirken, motor kısmı alev alan otobüsteki yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.

29 Ağustos 2021, Pazar 01:05 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Olay, saat 21.30 sıralarında İzmir Bulvarı Bakırlı Kavşağı’nda meydana geldi. İstanbul’dan Denizli’ye yolcu taşıyan Süleyman Aksu yönetimindeki 34 EG 6414 plakalı otobüsün seyir halindeyken motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Arka kısmından alev alan otobüsteki yangını fark eden şoför, aracı yol kenarında durdurdu. Otobüste bulunan 8 yolcu, tahliye edilirken, alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın nedeniyle otobüsün motor ve iç kısımlarında hasar oluştu. İzmir Bulvarı’nda ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Okul öncesi tekno indirim
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Eğrisi doğrusu
Rauf Tamer
Hakan Çelik
“5 yıl içinde depreme hazır hale geleceğiz”
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
İslamcılık ve Taliban…
Oral Çalışlar
Şirin Sever
Kadınlara yaşatılana ne diyorsunuz peki?
Şirin Sever
Banu Şen
Dünyanın gözbebeği şehir Gaziantep
Banu Şen
Erkut Can
Yarın bugünden daha güvenli olacak… mı?
Erkut Can
Murat Çelik
Mola
Murat Çelik
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Evlat Nöbetinde 32’nci buluşma! 7 yıllık hasret sona erdi