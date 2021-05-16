Türkiye Denizli'de feci kaza: 2 Ukraynalı öldü, 2'si yaralı...

Denizli'de feci kaza: 2 Ukraynalı öldü, 2'si yaralı...

Türkiye

Denizli'de feci kaza: 2 Ukraynalı öldü, 2'si yaralı...

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, Ukrayna uyruklu 4 kişinin bulunduğu otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada, 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

16 Mayıs 2021, Pazar 11:17 Son Güncelleme:
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Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Kumafşarı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Denizli'den Antalya yönüne giden sürücüsü henüz belirlenemeyen 07 YOM 63 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Ukrayna uyruklu 4 kişiden 1'inin yaşamını yitirdiği belirlendi. İlk müdahalesi yapılan 3 kişi Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 1'i doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. 2 kişinin ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi. 

Deniz TOKAT/ DHA

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