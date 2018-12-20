Denizli'de feci kaza! Önce ağacı devirdi, sonra takla attı
Denizli Pamukkale'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak önce yol kenarındaki ağacı devirdi sonra da takla attı
Denizli Pamukkale'de sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkarak refüje çıktı.
Refüjdeki ağacı deviren otomobil ters dönerek durabildi. Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay erine gelen itfaiye ekipleri araçta bulunan 2’si çocuk 3 yaralıyı araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İHA