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Denizli'de feci kaza! Önce ağacı devirdi, sonra takla attı

Denizli Pamukkale'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak önce yol kenarındaki ağacı devirdi sonra da takla attı

20 Aralık 2018, Perşembe 15:18 Son Güncelleme:
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Denizli'de feci kaza! Önce ağacı devirdi, sonra takla attı

Denizli Pamukkale'de sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkarak refüje çıktı.

Refüjdeki ağacı deviren otomobil ters dönerek durabildi. Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay erine gelen itfaiye ekipleri araçta bulunan 2’si çocuk 3 yaralıyı araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İHA


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