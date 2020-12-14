Türkiye Denizli'de foseptik çukuruna giren 3 işçi hayatını kaybetti

Denizli'de foseptik çukuruna giren 3 işçi hayatını kaybetti

Türkiye

Denizli'de foseptik çukuruna giren 3 işçi hayatını kaybetti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde foseptikteki suyun tahliyesi sırasında pompanın egzozundan zehirlenen 8 işçiden 3'ü yaşamını yitirdi.

14 Aralık 2020, Pazartesi 16:28 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Denizli Pamukkale Karataş Mahallesi'ndeki atış poligonu binasının inşaatında çalışan işçiler, bahçedeki foseptiğe su dolması üzerine çukura girerek tahliye işlemine başladı.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Dalgıç pompayı çalıştıran işçilerin egzozdan etkilenmesi üzerine mesai arkadaşları da yardım için çukura indi. Olayda 8 işçi egzozdan etkilendi. Olay yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Foseptikten çıkarılan 5 işçi, çevredeki hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ve AFAD ekipleri, çukurdaki 3 işçinin cansız bedenlerine ulaştı.

İlgili Haberler
Ayrılmak isteyen sevgilisini dakikalarca döven saldırgan hakkında karar



Yazarlarımızdan
Banu Şen
Menderes ve Özdere'de her sarsıntıda soru işaretleri de tedirginlik de artıyor
Banu Şen
Murat Gülderen
Erişim izni verirken dikkat!
Murat Gülderen
Hakan Çelik
Bir numara Türkiye'de
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Olacağı budur
Rauf Tamer
Şirin Sever
Karantinanın ortasına bam diye düştüm!
Şirin Sever
Erkut Can
Altı buçuk dakikada bir can gidiyor
Erkut Can
Murat Çelik
Mehmet Hoca dinleniyor
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Avrupa Birliği olmadan olmaz
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Sen aşı yaptıracak mısın?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
Terim zoru başardı, şimdi sıra kolayda
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Ayrılmak isteyen sevgilisini dakikalarca döven saldırgan hakkında karar