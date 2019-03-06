İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pamukkale Mahallesi'ndeki müzikhol ve eğlence mekanlarında izinsiz çalışanlar olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

20 KADIN GÖZETİM ALTINDA

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 Özbekistan, 4 Kırgızistan, iki Kazakistan, 5 Azerbaycan ve bir İran uyruklu toplam 20 kadın gözetim altına alındı.

ÇALIŞMA İZİNLERİ YOK

Çalışma izinleri olmadığı tespit edilen kadınlar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. İşletme sahipleri hakkında da idari işlem başlatıldı.