Denizli Merkezefendi'deki semt pazarında gece geç saatlerde bir kişinin hareketsiz bir şekilde yattığını gören vatandaşlar durumu polise bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler bölgeye 112 Acil Servis ekibi istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri adamın öldüğünü belirledi.

AYAKLARI VE BOYNUNDAN İPLE BAĞLI!

Polisler, şahsın bir iş yerinde bekçilik yapan 66 yaşındaki Saffet Göven olduğunu belirledi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, Göven’in ayakları ve boynundan pazar yerinin demir korkuluklarına iple bağlı olduğunu ve başucunda tarım ilacı bulunduğunu belirledi.

Polis, Saffet Göven’in neden demir korkuluklara bağlı olduğunu belirlemek için çalışma başlatırken Göven'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi morguna kaldırıldı.

TARIM İLACI DETAYI

Saffet Göven'in ayakları ve boynundan korkuluklara bağlıyken yanında tarım ilacı bulunması ise kafaları karıştırdı.