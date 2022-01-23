Türkiye Denizli’de kar lastiği olmayan araçlar yolda kaldı

Denizli’de kar lastiği olmayan araçlar yolda kaldı

Türkiye

Denizli’de kar lastiği olmayan araçlar yolda kaldı

Denizli’de etkili olan kar sürücülere zor anlar yaşatırken polis ekipleri kar lastiği ve zincir takılı olmayan araçların geçişine izin vermedi.

23 Ocak 2022, Pazar 01:26 Son Güncelleme:
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Denizli’de kar yağışı yüksek kesimler başta olmak üzere kent merkezinde de etkili oldu. Şehir merkezinde yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için Denizli Büyükşehir Belediyesi, Pamukkale Belediyesi ve Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri sorumluluk alanlarında kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışı özellikle Denizli’yi Antalya ve Muğla’ya bağlayan karayolunda sürücülere zor anlar yaşattı. Kar lastiği takmadan ve zincir olmadan çıkan araçlar, karayolunun Cankurtaran mevkiinde kayarak hafif çaplı kazalara neden oldu. 

Çok sayıda otomobil, karlı yolda ilerleyemedi. Şehir çıkışında önlem alan polis ekipleri de, kar lastiği ve zincir takılı olmayan araçların geçişine izin vermedi. Belediye ve karayolları ekiplerinin şehirlerarası yolların kar nedeniyle ulaşıma kapanmaması için kar temizleme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.

DHA

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