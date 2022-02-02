Türkiye Denizli'de kaybolan 19 yaşındaki Barış Özbek aranıyor

Denizli'de kaybolan 19 yaşındaki Barış Özbek aranıyor

Türkiye

Denizli'de kaybolan 19 yaşındaki Barış Özbek aranıyor

Muğla'dan yola çıkan 19 yaşındaki Barış Özbek'ten Denizli’nin Çameli ilçesine geldiğinde otobüsten indikten sonra bir daha haber alınamadı. Kayıp genç Barış Özbek için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

02 Şubat 2022, Çarşamba 16:06 Son Güncelleme:
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Muğla’dan Denizli’nin Çameli ilçesine geldiği otobüsten indikten sonra bir daha haber alınamayan 19 yaşındaki genç için karlı bölgede arama çalışması başlatıldı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinden bindiği otobüsle Denizli'nin Çameli ilçesi Kirazlıyayla Mahallesi'ne gelen Barış Özbek (19), babası Süleyman Özbek'i saat 15.00'da telefonla arayarak eve geleceğini söyledi.

Ancak ailesi Özbek'ten haber alamadı. Meraklanarak arkadaşlarını arayan ailesi, gencin arkadaşlarından da en son saat 17.00'da ulaşabildikleri bilgisini alınca karakola giderek kayıp ihbarında bulundu. Ailenin ihbarı üzerine jandarma ve AKUT ekipleri 19 yaşındaki gencin Ortaca ilçesinden geldiği otobüsten, en son indiği bölgede arama çalışması başlattı. Bölgenin karlı ve hava sıcaklığının sıfırın altında 8 derece olmasıyla ekipler sabah 04.00 sıralarında çalışmalarına son verdi. Günün ilk ışıklarında arama kurtarma çalışmalarına devam eden ekiplere, iz takip köpeği ve komandolarda eşlik ediyor.

Kayıp genç Barış Özbek için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Sabah

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