Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, kentte, saat 07.37'de merkez üssü Çardak ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin derinliği yerin 7 KM olarak açıklandı.

ANKARA DA SALLANDI

Ankara'nın Mamak ilçesinde Richter ölçeğine göre 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Ankara'nın Mamak ilçesi Kutludüğün Mahallesi olarak açıkladığı 3,0 büyüklüğünde deprem, saat 05.07'de meydana geldi. Yerin 6,96 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, kısa süreli korkuya neden oldu. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.



