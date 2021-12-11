Denizli'de korkutan kaza! Midibüs devrildi, çok sayıda yaralı var...
Van'dan Muğla'ya gitmek üzere yola çıkan yolcu midibüsü, Denizli'de kaza yaparak devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre çok sayıda yaralı olduğu açıklandı.
11 Aralık 2021, Cumartesi 13:55 Son Güncelleme:
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Denizli’nin Kale ilçesinde Van’dan Muğla’ya gitmek için yola çıkan midibüs sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu yağışın etkisiyse kayganlaşan yolda devrildi.
Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre çok sayıda yaralı olduğu öğrenilirken, müdahale devam ediyor.
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