Türkiye Denizli'de tepki çeken olay! Kıskıvrak yakalandı

Denizli'de tepki çeken olay! Kıskıvrak yakalandı

Türkiye

Denizli'de tepki çeken olay! Kıskıvrak yakalandı

Denizli'de meydana gelen olayda, askeri kışla yakınındaki çalılık alanda yangın çıkarmaya çalışan şüpheli kıskıvrak yakalandı

03 Ağustos 2021, Salı 15:05 Son Güncelleme:
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11'inci Komando Tugay Komutanlığı Tümgeneral İlhan Özcan Kışlası'nın dışındaki çalılık alan, ateşe verildi. Kışladaki nöbetçiler tarafından fark edilen ve müdahale etmek istenilen şüpheli, bölgeden kaçtı. Yangın ise itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında şüphelinin yakalandığı belirtildi.

CNN TÜRK Ahmet Türkeş olayla ilgili olarak şu bilgileri paylaştı:

Denizli’deki kışlada çalılık alan bir kişi tarafından yakılmak istendi. Çıkan yangın kontrol altına alınırken 1 kişi gözaltına alındı.

BULDAN'DA 2 HEKTAR ORMANLIK ALAN YANDI

Denizli'nin Buldan ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler karadan müdahale ile 1,5 saatte söndürülürken 2 hektar ormanlık alan küle döndü.

Buldan'ın kırsal Yayla Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda bugün saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 5 arazöz ve orman işçisi sevk edildi. Köylüler de kazma, kürek ve çalılarla alevlere müdahalede bulunup, söndürme çalışmalarına destek verdi. Yapılan anonslarla diğer köylüler söndürme çalışmalarına destek olmaya çağrıldı. Alevlere 1, 5 saatlik çaba sonucunda söndürülürken, 2 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Öte yandan Buldan'ın Türlübey Mahallesi'nde dün çıkan ve 12 saatte güçlükle söndürülen yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

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