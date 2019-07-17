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Denizli’de yıldırımın isabet ettiği genç çoban kurtarılamadı

Denizli’nin Serinhisar ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu yaralanan çoban, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

17 Temmuz 2019, Çarşamba 21:08
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Denizli’de yıldırımın isabet ettiği genç çoban kurtarılamadı

Sivri Dağı Üçkuyular mevkisine koyunlarını otlatmaya giden Metin Parça’dan (23), akşam üzeri sürüleri dönmesine rağmen haber alamayan yakınları, arama çalışması başlattı.

Otlak alanda baygın halde bulunan Parça, Serinhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araziye düşen yıldırımın isabet ettiği belirlenen Parça, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

AA

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