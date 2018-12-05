Denizli’de yoğun sis ulaşımı aksattı

Denizli-Antalya kara yolunda oluşan yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi, sis ve yağmur nedeniyle bir TIR şarampole devrildi

05 Aralık 2018, Çarşamba 19:21
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Denizli’de yoğun sis ulaşımı aksattı

İl genelinde yüksek kesimlerde akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak, aralıklarla devam ediyor. Kentin yüksek kesimlerinde ise yoğun sis etkisini gösteriyor.

Kara yolunun Cankurtaran mevkisinde görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düşmesi nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Sürücüler zaman zaman dörtlülerini yakarak ilerlemeye çalıştı.

UZUN ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Bu arada sağanak nedeniyle Gökpınar mevkisinde Bülent Cömert’in kullandığı TIR, demir bariyerleri kırarak şarampole devrildi. Yaralananın olmadığı kazada TIR, çekici yardımıyla kaldırıldı.

Bu sırada yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Öte yandan bölgede denetimlerini artıran trafik ekipleri, sürücülere hız ve takip mesafesi konusunda uyarıda bulundu.

DENİZLİ (AA)

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