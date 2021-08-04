Türkiye Denizli'deki yangında 11. Komando Tugay Komutanlığı'nın iş makineleri ve personeli görevlendirildi
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Denizli'deki yangında 11. Komando Tugay Komutanlığı'nın iş makineleri ve personeli görevlendirildi

Türkiye

Denizli'deki yangında 11. Komando Tugay Komutanlığı'nın iş makineleri ve personeli görevlendirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Denizli'de çıkan yangına müdahale etmek için 11'inci Komando Tugay Komutanlığının iş makineleri ve personelinin görevlendirildiğini bildirdi.

04 Ağustos 2021, Çarşamba 00:51 Son Güncelleme:
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MSB'den yapılan açıklamada, "Denizli Valiliğinin talebi üzerine bölgede çıkan yangına müdahale etmek üzere 11'inci Komando Tugay Komutanlığımızdan iş makineleri ve personel görevlendirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

AA

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