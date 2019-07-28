Denizlispor, Bakary Sako'yu transfer etti

Denizlispor, Bakary Sako'yu transfer etti Süper Lig'in yeni ekibi Denizlispor, son olarak İngiltere Premier Lig takımlarından Crystal Palace'de forma giyen 31 yaşındaki Malili oyuncu Bakary Sako'yu transfer ettiğini açıkladı