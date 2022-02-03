Denizlispor Neven Subotic'e olan borcu nedeniyle transfer yapamıyor
Denizlispor'da borç gırtlağa dayandı. Eski futbolcularına yüklü miktarda borcu olan Denizlispor, çoğu isimle anlaşmasına rağmen Neven Subotic, indirime yanaşmayınca transfer tahtası açılamadı. Transfer dönemi 8 Şubat'ta bitiyor. Denizlispor, TFF 1. Lig'de 18. sırada ve küme düşmeme mücadelesi veriyor.
03 Şubat 2022, Perşembe 14:47 Son Güncelleme:
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Transfer tahtasını açabilmek için eski yerli futbolcularıyla anlaşma sağlayan yönetim, Neven Subotic engeline takıldı.
Yeşil-siyahlı yönetim yaklaşık 17.5 milyon TL alacağı olan Sırp stoperden indirim isterken, Subotic’in pazarlığa yanaşmaması kurmayların elini kolunu bağladı.
Ara transfer döneminin bitiş tarihi olan 8 Şubat’a kadar Subotic’le anlaşmak isteyen Denizlispor yönetiminin, oyuncuyla bir kez daha temasa geçtiği ancak henüz olumlu cevap alamadığı kaydedildi.
Geçen sezon başında Süper Lig’de mücadele eden Denizlispor’un flaş transferlerinden olan 33 yaşındaki oyuncu, sadece 5 karşılaşmaya çıktı.
Denizlispor ise TFF 1. Lig'de 18. sırada ve küme düşme adaylarından.
DHA
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