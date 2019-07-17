Denizlispor’da 2 imza

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor, lige güçlü bir kadro ile giriş yapmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Tolgahan Acar, Tiago Lopes, Mustafa Yumlu, Sapunaru, Sedat Şahintürk ve Rodallega ile kadrosunu güçlendiren yeşil-siyahlı ekip, sözleşmesi biten İsmail Aissati ve geçtiğimiz sezon Ankaragücü'nde forma giyen Hadi Sacko ile 2’şer yıllık sözleşme imzaladı.

DENİZLİ (İHA)