Futbol Denizlispor'un yeni teknik direktörü Bülent Uygun olacak

Denizlispor'un yeni teknik direktörü Bülent Uygun olacak

Futbol

Denizlispor'un yeni teknik direktörü Bülent Uygun olacak

Süper Lig ekiplerinden Denizlispor kötü gidişatı durdurmak için kolları sıvadı. Teknik direktör Mehmet Özdilek'le yolları ayıran Denizlispor takımın başına Bülent Uygun'u getiriyor.

19 Şubat 2020, Çarşamba 13:49 Son Güncelleme:
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Denizlispor'un yeni teknik direktörü Bülent Uygun olacak. Bülen Uygun son olarak Kayserispor'u çalıştırmış fakat istenen çıkışı yakalayamayınca takımdaki ömrü kısa olmuştu.

Denizlispor ise düşme potasından kurtulmak için teknik direktörü Mehmet Özdilek'le yolları ayırdı.

Başta Hikmet Karaman olmak üzere birçok teknik direktörle görüşen Denizlispor, takımın başına Bülent Uygun'u getirmeye karar verdi.

Yeşil-siyahlı kulübün başkan yardımcısı Kaan Şanlıkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mehmet Özdilek ile yolları ayırmalarının ardından yeni teknik direktörü belirlemek için çeşitli görüşmeler yaptıklarını belirtti. 

https://www.instagram.com/p/B8l938AlKDj/

Bülent Uygun ile prensipte anlaşmaya vardıklarını aktaran Şanlıkan, son olarak Hes Kablo Kayserispor'da görev alan teknik adamla, Denizli'ye gelmesinin ardından sözleşme imzalamayı planladıklarını kaydetti.

Bülent Uygun yıllar önce Sivasspor'daki başarılı döneminin ardından Bucaspor, Eskişehirspor, Elazığspor, Gaziantepspor, Umm Salal, Osmanlıspor, Al Gharafa ve Al Rayyan takımlarını çalıştırmıştı.

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