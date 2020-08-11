Futbol Denizlispor'un yeni teknik direktörü Robert Prosinecki

Denizlispor'un yeni teknik direktörü Robert Prosinecki

Futbol

Denizlispor'un yeni teknik direktörü Robert Prosinecki

Prosinecki, Türkiye'deki ikinci takımına imzayı attı. Kayserispor'daki iki farklı döneminin ardından Denizlispor'la sözleşme imzalayan Robert Prosinecki, yeni sezonda Ege ekibinin başında olacak.

11 Ağustos 2020, Salı 10:29 Son Güncelleme:
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Denizlispor, teknik direktör Robert Prosinecki ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Denizlispor'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Kulübümüz, teknik direktör Robert Prosenicki ile ön protokol imzalamış olup, resmi imza töreni cuma günü tesislerimizde gerçekleştirilecektir.



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