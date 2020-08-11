Denizlispor'un yeni teknik direktörü Robert Prosinecki
Prosinecki, Türkiye'deki ikinci takımına imzayı attı. Kayserispor'daki iki farklı döneminin ardından Denizlispor'la sözleşme imzalayan Robert Prosinecki, yeni sezonda Ege ekibinin başında olacak.
11 Ağustos 2020, Salı 10:29 Son Güncelleme:
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Denizlispor, teknik direktör Robert Prosinecki ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Denizlispor'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:
Kulübümüz, teknik direktör Robert Prosenicki ile ön protokol imzalamış olup, resmi imza töreni cuma günü tesislerimizde gerçekleştirilecektir.
https://twitter.com/Denizlispor/status/1292881095860670477
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