Depolar ucuza dolacak

ABD ham petrolünün (mayıs vadeli) fiyatı pazartesi günü yüzde 300’den fazla düşerek eksi 40 dolara kadar gerilemişti. Tarihte bir ilk olan bu gelişmenin nedeni virüsten dolayı talebin düşmesi, petrol depolarının ağzına kadar dolması, buna karşılık üretimin devam ediyor olmasıydı. Piyasalarda şok etkisi yaratan bu gelişme Türkiye’nin ithal ettiği ve dünya akaryakıt piyasasını belirleyen Brent petrolde aynı şiddette olmasa da kendini gösterdi.

64 dolardan 18 dolara

Önceki gün Brent petrol yüzde 20’nin üzerinde gerileyerek 2002’den sonraki en düşük seviyesi olan 18 dolara kadar geriledi. Dün de bu seviyelerden işlem gördü. ABD petrolünün haziran vadeli fiyatı ise 11 dolar seviyesindeydi. Bu rakamların ne anlama geldiğini anlamak için yılbaşındaki fiyatlara yani koronavirüsün dünyayı etkisi altına almadığı dönemdeki yani ocak ayındaki fiyatlara bakmak gerekiyor. Ocak başında Brent petrolün varili 64 dolar, ABD petrolü 61 dolardı.

Benzinde 3.5 yıl sonra ilk

Petrol fiyatlarında yaşanan bu hızlı düşüş Türkiye’de 23 milyon araç sahibini yakından ilgilendiriyor. Çünkü düşen fiyatlar motorin ve benzin fiyatlarını da aşağı çekti. Özellikle son 2 ayda fiyatlar peş peşe geriledi. Son olarak bugünden geçerli olmak üzere motorinde 41 kuruş, benzinde ise 31 kuruş indirim yapıldı. Böylece İstanbul’da motorin 5.25’ten 4.84’e indi. Bu, son 2.5 yılın en düşük fiyatı. 5.13’ten 4.82’ye inen benzin ise Kasım 2016’dan sonraki yani son 3.5 yılın en düşük seviyesinde. Benzin, Temmuz 2019’da 7 lirayı test etmişti.

55 litrelik depoda 119 liralık kar

İndirimlerle iki yakıtın fiyatı da bugün itibarıyla 5 liranın altında satılacak. Akaryakıt fiyatları bayilere ve şehirlere göre farklılıklar gösterebiliyor. Biz İstanbul’da ortalama bir fiyatı baz aldık. Buna göre; 1 Ocak’ta benzin 6.98 liraydı, bugün 4.82 lira. Yani 2.16 liralık bir ucuzlama söz konusu. Motorin ise 6.56’dan 4.84’e geriledi ve fark 1.72 lira. Buna göre benzinli aracı olanlar yılbaşına göre 55 litrelik depoyu 119 lira, dizel aracı olanlar da aynı depoyu 95 lira ucuza dolduracak.





İlgili Haberler ABD’de petrol fiyatları dibi gördü



